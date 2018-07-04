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Интервью

Кабмин уполномочил Маркарову на подписание соглашения с Бразилией о взаимопомощи в таможенных делах

НовостиПолитика    04.07.2018 - 16:32
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

В настоящее время отсутствуют правовые инструменты сотрудничества между Украиной и Бразилией в таможенной сфере

Кабинет министров Украины уполномочил и.о. министра финансов Украины Оксану Маркарову на подписание соглашения с правительством Бразилии о взаимопомощи в таможенных делах. Соответствующее решение было принято сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства.

Так, Кабмин утвердил постановление "О подписании соглашения между Кабинетом минстр Украины и правительством Федеративной Республики Бразилия о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах" и уполномочил Маркарову его подписать.

"В настоящее время отсутствуют правовые инструменты сотрудничества между Украиной и Бразилией в таможенной сфере как основания для организации совместной борьбы с таможенными правонарушениями, обмена информацией, необходимой для предотвращения, расследования и пресечения таможенных нарушений, обмена опытом...С заключением соглашения будут созданы правовые основания для налаживания двустороннего сотрудничества между таможенными администрациями договаривающихся сторон", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, проект соглашения содержит положения относительно действий таможенной администрации одной договаривающейся стороны, которые будут приниматься на запрос таможенной службы другой договаривающейся стороны и/или по собственной инициативе с целью предотвращения, расследования и пресечения таможенных правонарушений, детализирует порядок обработки запросов об оказании помощи в таможенных делах и предоставление таможенных документов.

"Проект соглашения согласован с секретариатом федеральных доходов Федеративной Республики Бразилия", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин уполномочил Маркарову на подписание изменений в соглашении с ЕИБ относительно аграрной сферы.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Бразилия, таможня, Оксана Маркарова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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