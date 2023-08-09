Кабмін ухвалив важливе рішення для пенсіонерів, але не для всіх

Відповідною постановою передбачено, що період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат продовжено до 31 грудня 2023 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Таким чином до кінця поточного року навіть за відсутності ідентифікації держава не припинятиме зазначені виплати, а "Ощадбанк" не блокуватиме рахунки.

Окрім того, постанова розширює можливості для фізичної ідентифікації, необхідної для продовження отримання соціальних виплат. Зокрема, можна буде проводити ідентифікацію особи з використанням відеоконференцзвʼязку, під час сеансу якого предʼявлятимуться документи, що посвідчують особу.

До фізичної ідентифікації також прирівнюються:

авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія Підпис (Дія ID);

посвідчення закордонною дипломатичною установою України факту, що особа, яка проживає за кордоном, є живою.

Підвищення пенсій у 2023 році

Нагадаємо, в Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

У липні повідомлялося, що середній розмір пенсії за пів року зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень.