Кабмін ухвалив рішення щодо оновлення даних в ТЦК для українців за кордоном

Українські чоловіки, що наразі перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.
Кабмін прийняв постанову про реалізацію експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.
Метою експериментального проекту є забезпечення можливості виконання особами військового обов’язку, зокрема в частині дотримання правил військового обліку.
Для уточнення облікових даних особі необхідно встановити електронний кабінет призовника на електронний пристрій та пройти електронні ідентифікацію та автентифікацію з використанням електронного підпису.
Після чого необхідно внести свої дані разом з відомостями про:
Надалі внесені дані автоматично передаються до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та резервістів засобами електронного кабінету.
За результатами уточнення облікових даних, особа автоматично отримує відомості з Реєстру чи військовообліковий документ в електронній формі.
Нагадаємо, наприкінці минулого місяця, за рішенням МЗС України, закордонні дипломатичні установи припинили надавати консульські послуги чоловікам призовного віку.
Детальніше про обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Однак, сьогодні, 17 травня, в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що закордонні українські дипломатичні установи з 18 травня відновлять прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку. Однак є нюанс.
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