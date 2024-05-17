Кабмін ухвалив рішення щодо оновлення даних в ТЦК для українців за кордоном

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця, за рішенням МЗС України, закордонні дипломатичні установи припинили надавати консульські послуги чоловікам призовного віку.

Детальніше про обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Однак, сьогодні, 17 травня, в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що закордонні українські дипломатичні установи з 18 травня відновлять прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку. Однак є нюанс.

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