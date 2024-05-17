Кабмин принял решение об обновлении данных в ТЦК для украинцев за рубежом

Напомним, в конце прошлого месяца, по решению МИД Украины, зарубежные дипломатические учреждения перестали предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста.

Детальнее об ограничении консульских услуг для мужчин за рубежом - можно узнать в материале РБК-Украина.

Однако сегодня, 17 мая, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что зарубежные украинские дипломатические учреждения с 18 мая возобновят прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста. Однако есть нюанс.

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