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Кабмин принял решение об обновлении данных в ТЦК для украинцев за рубежом

Фото: мужчины за границей смогут обновить данные в ТЦК (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские мужчины, которые сейчас находятся за рубежом, смогут обновить свои данные в ТЦК онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Кабмин принял постановление о реализации экспериментального проекта по уточнению учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, постоянно или временно находящихся за границей.

Целью экспериментального проекта является обеспечение возможности выполнения лицами воинского долга, в частности, в части соблюдения правил военного учета.

Как обновить данные находясь за границей

Для уточнения учетных данных необходимо установить электронный кабинет призывника на электронное устройство и пройти электронные идентификацию и аутентификацию с использованием электронной подписи.

После чего необходимо внести свои данные вместе со сведениями о:

  • фамилия,
  • собственное имя и отчество,
  • дату рождения,
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
  • серию или номер паспорта гражданина Украины

В дальнейшем внесенные данные автоматически передаются в Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов средствами электронного кабинета.

Что происходит после обновления данных

По результатам уточнения учетных данных, человек автоматически получает сведения из Реестра или военно-учетный документ в электронной форме.

 

Напомним, в конце прошлого месяца, по решению МИД Украины, зарубежные дипломатические учреждения перестали предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста.

Детальнее об ограничении консульских услуг для мужчин за рубежом - можно узнать в материале РБК-Украина.

Однако сегодня, 17 мая, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что зарубежные украинские дипломатические учреждения с 18 мая возобновят прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста. Однако есть нюанс.

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