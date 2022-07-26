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Кабмин требует от "Нафтогаза" продолжить переговоры с кредиторами по долгу

Фото: НАК "Нафтогаз Украины" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Правительство поручило НАК "Нафтогаз" безотлагательно начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга.

Об этом РБК-Украина сообщил собеседник в правительстве.

"Это ответ на письмо НАК "Нафтогаз" о согласовании выплат кредитных обязательств. Речь шла о суммах 335 млн долларов тела кредита и 45 млн евро процентов", - добавил источник.

Основа условий второго раунда - аналогичный процесс, успешно начатый Министерством финансов.

"Иностранные партнеры могут не понять действия, при которых государственный долг мы сокращаем, а частным инвесторам идут выплаты. И настойчивые попытки "Нафтогаза" заплатить по долгу уже спровоцировали определенные беспокойства у ключевых кредиторов государства. Среди прочего, НАК необходимо сохранить ликвидность для закупки газа в рамках подготовки к отопительному сезону", - отметил собеседник.

В Кабмине ожидают, что "Нафтогаз" будет действовать по примеру "Укрэнерго" и "Укравтодора", которые также начинают переговоры по реструктуризации.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" не получил от держателей облигаций согласия на отсрочку выплат на два года. Компания готовит новое соглашение с кредиторами.

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Нафтогаз Украины