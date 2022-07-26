Уряд вимагає від "Нафтогазу" продовжити переговори з кредиторами щодо боргу

"Це відповідь на лист НАК "Нафтогаз" щодо погодження виплат кредитних зобов'язань. Мова йшла про суми 335 млн долларів тіла кредиту і 45 млн євро процентів", - додало джерело.

Основа умов другого раунду - аналогічний процес, успішно розпочатий Міністерством фінансів.

"Іноземні партнери можуть не зрозуміти дії, при яких державний борг ми скорочуємо, а приватним інвесторам йдуть виплати. І наполегливі намагання "Нафтогазу" заплатити за боргом вже спровокували певні занепокоєння у ключових кредиторів держави. Серед іншого, НАК необхідно зберегти ліквідність для закупівлі газу в рамках підготовки до опалювального сезону", - зазначив співрозмовник.

У Кабміні очікують, що "Нафтогаз" буде діяти за прикладом "Укренерго" та "Укравтодору", які також розпочинають перемовини щодо реструктуризації.