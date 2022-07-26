Уряд вимагає від "Нафтогазу" продовжити переговори з кредиторами щодо боргу

Уряд доручив НАК "Нафтогаз" невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.
Про це РБК-Україна повідомив співрозмовник в уряді.
"Це відповідь на лист НАК "Нафтогаз" щодо погодження виплат кредитних зобов'язань. Мова йшла про суми 335 млн долларів тіла кредиту і 45 млн євро процентів", - додало джерело.
Основа умов другого раунду - аналогічний процес, успішно розпочатий Міністерством фінансів.
"Іноземні партнери можуть не зрозуміти дії, при яких державний борг ми скорочуємо, а приватним інвесторам йдуть виплати. І наполегливі намагання "Нафтогазу" заплатити за боргом вже спровокували певні занепокоєння у ключових кредиторів держави. Серед іншого, НАК необхідно зберегти ліквідність для закупівлі газу в рамках підготовки до опалювального сезону", - зазначив співрозмовник.
У Кабміні очікують, що "Нафтогаз" буде діяти за прикладом "Укренерго" та "Укравтодору", які також розпочинають перемовини щодо реструктуризації.
Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" не отримав від власників облігацій згоди на відстрочення виплат на два роки. Компанія готує нову угоду із кредиторами.
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