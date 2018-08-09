Кабмин в течение двух недель не проводит заседаний из-за отсутствия кворума

Следующее заседание планируют провести через неделю

Кабинет министров Украины в течение двух недель не проводит заседаний из-за отсутствия кворума и планирует провести очередное заседание на следующей неделе. Об этом РБК-Украина сообщили в Кабмине.

"Нет кворума... Через неделю планируют", - сказали в Кабмине.

Стоит отметить, что на официальном портале правительства последний анонс о проведении заседания датируется 26 июля. Также в разделе решений правительства среди новых поступлений - постановления и решения Кабмина от 26 июля 2018 г.

Напомним, 26 июля Кабмин одобрил Дорожную карту по проведению международных нефтегазовых аукционов.

На сайте Кабмина говорится, что имплементация Дорожной карты открывает для Украины новые мировые технологии газодобычи и обеспечивает как украинскому, так и международному бизнесу, равные и прозрачные условия конкуренции.

Подготовка к первому международному аукциону начнется уже в сентябре, а сам аукцион должен быть проведен в январе-феврале 2019 года.