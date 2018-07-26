Кабмин одобрил Дорожную карту по проведению международных нефтегазовых аукционов
Имплементация Дорожной карты открывает для Украины новые мировые технологии газодобычи
Кабинет министров Украины сегодня, 26 июля, одобрил Дорожную карту по проведению международных нефтегазовых аукционов. Об этом сообщает Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, передает "Урядовий портал".
На сайте Кабмина говорится, что имплементация Дорожной карты открывает для Украины новые мировые технологии газодобычи и обеспечивает как украинскому, так и международному бизнесу, равные и прозрачные условия конкуренции.
По его словам, Дорожная карта ускорения проведения аукциона по продаже спецразрешений разработана правительством в сотрудничестве с Ассоциацией газодобывающих компаний Украины.
Подготовка к первому международному аукциону начнется уже в сентябре, а сам аукцион должен быть проведен в январе-феврале 2019 года.
Напомним, сегодня Кабинет министров Украины вводит процедуру электронных торгов лицензиями на пользование недрами, прежде всего для добычи газа. Согласно принятому постановлению, в Украине откроют геоданные, что даст возможность бизнесу на основе прозрачных аукционов получать лицензии на добычу газа, чтобы в дальнейшем снизить объемы импорта газа и в конечном итоге отказаться от его закупок.