Кабмін протягом двох тижнів не проводить засідань через відсутність кворуму

Наступне засідання планують провести через тиждень

Кабінет міністрів України протягом двох тижнів не проводить засідань через відсутність кворуму і планує провести чергове засідання наступного тижня. Про це РБК-Україна повідомили в Кабміні.

"Немає кворуму... Через тиждень планують", - сказали в Кабміні.

Варто відзначити, що на офіційному порталі уряду останній анонс про проведення засідання датується 26 липня. Також в розділі рішень уряду серед нових надходжень - постанови і рішення Кабміну від 26 липня 2018 р.

Нагадаємо, 26 липня Кабмін ухвалив Дорожню карту з проведення міжнародних нафтогазових аукціонів.

На сайті Кабміну говориться, що імплементація Дорожньої карти відкриває для України нові світові технології газовидобутку і забезпечує як українського, так і міжнародного бізнесу, рівні та прозорі умови конкуренції.

Підготовка до першого міжнародного аукціону почнеться вже у вересні, а сам аукціон має бути проведено в січні-лютому 2019 року.