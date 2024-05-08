Кабмін створив штаб підготовки до опалювального сезону, мета - світло і тепло взимку

Уряд України сьогодні, 8 травня, створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону. Представники ключових міністерств та відомств координуватимуть всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.
Як зазначив український прем'єр, до складу Штабу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад.
"Штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів", - зазначив Шмигаль.
Посадовець зауважує, що планується активніше залучати допомогу від партнерів і працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці.
"Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання", - наголосив Шмигаль.
Також, як зазначає український прем'єр, сьогодні Уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківської області, які залишилися без світла через російські атаки.
"Попереду ще багато роботи, але ми обов’язково впораємося і збережемо стійкість та міцність української енергетики", - зауважив Шмигаль.
Нагадаємо, що НБУ закладає у 2024-2025 роках в прогноз дефіцит електроенергії в Україні у середньому на рівні близько 5%. Це означатиме обмеження споживання для підприємств та населення.
Як зазначало РБК-Україна, ситуація в енергетичному секторі України стає критичною через значні збитки, спричинені останніми нападами з боку Росії.
Також президент Володимир Зеленський зауважив, що Росія практично зруйнувала всю теплову електрогенерацію України та заявив про необхідність допомоги, щоб зупинити російську агресію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.