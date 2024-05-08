Кабмін створив штаб підготовки до опалювального сезону, мета - світло і тепло взимку

Як зазначив український прем'єр, до складу Штабу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад.

"Штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів", - зазначив Шмигаль.

Посадовець зауважує, що планується активніше залучати допомогу від партнерів і працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці.

"Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання", - наголосив Шмигаль.

Інші рішення по енергетиці

Також, як зазначає український прем'єр, сьогодні Уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківської області, які залишилися без світла через російські атаки.

"Попереду ще багато роботи, але ми обов’язково впораємося і збережемо стійкість та міцність української енергетики", - зауважив Шмигаль.