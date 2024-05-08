Кабмин создал штаб подготовки к отопительному сезону, цель - свет и тепло зимой

Как отметил украинский премьер, в состав Штаба войдут представители ключевых министерств и ведомств, народные депутаты, представители общин.

"Штаб будет координировать все работы по преодолению последствий российского энергетического террора, модернизации и адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам", – отметил Шмыгаль.

Чиновник отмечает, что планируется активнее привлекать помощь от партнеров и работать над решением долгового кризиса в энергетике.

"Сделаем все, чтобы следующей осенью и зимой в домах всех украинцев было светло и тепло, а предприятия имели доступ к электроснабжению", - подчеркнул Шмыгаль.

Другие решения по энергетике

Также, как отмечает украинский премьер, сегодня Правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковской области, оставшихся без света из-за российских атак.

"Предстоит еще много работы, но мы обязательно справимся и сохраним устойчивость и прочность украинской энергетики", - отметил Шмыгаль.