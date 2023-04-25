Експеримент для Бородянки і не тільки. Шість міст України відновлюватимуть по-новому
Сьогодні Кабінет міністрів затверджує постанову, відповідно до якої будуть визначені шість населених пунктів, відбудова яких проходитиме комплексно й за новими принципами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання.
Як відзначив Шмигаль, основним принципом постанови є "відбудувати краще, ніж було". Зокрема, йдеться про населені пункти:
- Бородянка Київської області;
- Мощун Київської області;
- Тростянець Сумської області;
- Посад-Покровське Херсонської області;
- Циркуни Харківської області;
- Ягідне Чернігівської області;
За словами прем'єр-міністра, вищевказані населені пункти зазнали страшних руйнувань, у зв'язку з чим їх відновлення відбуватиметься комплексно.
"Це означає, що будуть відбудовувати НЕ окремі будівлі та споруди, а все — зі системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів", - пояснив Шмигаль.
Воодночас прем'єр зауважив, що реалізація експериментального проєкту не означає, що відбудова не торкнеться інших населених пунктів.
"Відбудова вже триває по всій країні. Цей документ - про пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність та швидкість відновлення одночасно", - зауважив прем'єр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні Європейський союз виділив Україні 1,5 мільярда євро в рамках макрофінансової допомоги нашій країні. Німеччина, зі свого боку, виділить 3 млн євро на проєкт "Розбудова промислового потенціалу, політика та діагностика для зеленого відновлення України".
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