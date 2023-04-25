Експеримент для Бородянки і не тільки. Шість міст України відновлюватимуть по-новому

Сьогодні Кабінет міністрів затверджує постанову, відповідно до якої будуть визначені шість населених пунктів, відбудова яких проходитиме комплексно й за новими принципами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання.

Як відзначив Шмигаль, основним принципом постанови є "відбудувати краще, ніж було". Зокрема, йдеться про населені пункти:

Бородянка Київської області;

Мощун Київської області;

Тростянець Сумської області;

Посад-Покровське Херсонської області;

Циркуни Харківської області;

Ягідне Чернігівської області;

За словами прем'єр-міністра, вищевказані населені пункти зазнали страшних руйнувань, у зв'язку з чим їх відновлення відбуватиметься комплексно.

"Це означає, що будуть відбудовувати НЕ окремі будівлі та споруди, а все — зі системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів", - пояснив Шмигаль.

Воодночас прем'єр зауважив, що реалізація експериментального проєкту не означає, що відбудова не торкнеться інших населених пунктів.

"Відбудова вже триває по всій країні. Цей документ - про пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність та швидкість відновлення одночасно", - зауважив прем'єр.