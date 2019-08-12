Кабмин в среду рассмотрит вопрос увольнения Кличко

Кабинет министров Украины на текущей неделе проведет заседание в среду, 14 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, заседаний Кабмина в предыдущие недели, с 29 июля по 11 августа, не было. Заседания правительства не проводились в связи с тем, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман находился в отпуске.

Отметим, в конце июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации рассмотрят на ближайшем заседании правительства. Тогда он заявил, что в соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от Офиса президента Украины.