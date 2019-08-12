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Кабмін у середу розгляне питання звільнення Кличка

Новини » Політика    12.08.2019 - 12:26
Кабмін у середу розгляне питання звільнення Кличка
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Засідання уряду відбудеться після двотижневої перерви

Кабінет міністрів України на поточному тижні проведе засідання в середу, 14 серпня. Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, засідань Кабміну в попередні тижні, з 29 липня по 11 серпня, не було. Засідання уряду не проводилися у зв'язку з тим, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман перебував у відпустці.

Зазначимо, наприкінці липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації розглянуть на найближчому засіданні уряду. Тоді він заявив, що згідно з Конституцією всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Офіс президента України звернувся до Кабміну з проханням внести подання на звільнення Віталія Кличка. Прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук підтвердив отримання такого листа від Офісу президента України.

 

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