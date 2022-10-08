Кабмін спростив вступ до вишів для українців з окупованих територій

Кабмін затвердив новий порядок вступу до вишів для українців з окупованих територій. Зокрема, було змінено перелік обов'язкових документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.
За його словами, згідно з новим рішенням уряду, українців з окупованих територій, які не мають документів, що засвідчує особу, або військово-облікового документа, можуть зарахувати на підставі свідоцтва про народження.
При цьому вони також повинні зобов'язатися оформити перелічені вище документи в майбутньому.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські чоловіки-студенти наразі не можуть виїхати за кордон, оскільки таке рішення затверджено Кабміном.
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