Кабмин упростил вступление в вузы для украинцев с оккупированных территорий

Кабмин утвердил новый порядок вступление в вузы для украинцев с оккупированных территорий. В частности, был изменен перечень обязательных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

По его словам, согласно новому решению правительства, украинцев с оккупированных территорий, у которых нет документов, удостоверяющих личность, или военно-учетного документа, могут зачислить на основании свидетельства о рождении.

При этом они также должны будут обязаться оформить вышеперечисленные документы в будущем.