Кабмин упростил вступление в вузы для украинцев с оккупированных территорий

Кабмин утвердил новый порядок вступление в вузы для украинцев с оккупированных территорий. В частности, был изменен перечень обязательных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
По его словам, согласно новому решению правительства, украинцев с оккупированных территорий, у которых нет документов, удостоверяющих личность, или военно-учетного документа, могут зачислить на основании свидетельства о рождении.
При этом они также должны будут обязаться оформить вышеперечисленные документы в будущем.
Напомним, ранее стало известно, что украинские мужчины-студенты сейчас не могут выехать за границу, поскольку такое решение утверждено Кабмином.
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