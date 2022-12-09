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Кабмин упростил установку спецсигналов на авто. Но не для всех

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Киев, Пятница 09 декабря 2022 18:10
Кабмин упростил установку спецсигналов на авто. Но не для всех Фото: Кабмин одобрил использование оранжевых мигалок на автомобилях без спецразрешений (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения, которые разрешают установку и использование проблесковых маячков оранжевого цвета на автомобилях.

Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Использовать оранжевые проблесковые маячки смогут водители автомобилей специального и специализированного назначения, дорожно-эксплуатационных служб, а также на транспортных средствах с опознавательным знаком "Дети".

Согласно решению Кабмина, этот вопрос не будет нуждаться в согласовании с территориальным органом по предоставлению сервисных услуг МВД.

Напомним, что в Украине с 5 декабря заработал экспериментальный проект "єЧерга", который позволит сократить время прохождения границы грузовикам.

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