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Кабмін спростив визнання шкільних оцінок дітей, які навчаються за кордоном

П'ятниця 27 червня 2025 06:40
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Кабмін спростив визнання шкільних оцінок дітей, які навчаються за кордоном Фото: Навчання у школах за кордоном (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кабінет Міністрів України ухвалив новий Порядок, який регулює визнання результатів навчання українських учнів, що навчаються у закордонних школах, а також у суботніх і недільних освітніх осередках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Освіта.ua.

Документ передбачає створення офіційного реєстру українських освітніх осередків за кордоном, які пройдуть верифікацію. Після цього результати навчання, здобуті в таких осередках, офіційно визнаватимуть в Україні без додаткового оцінювання.

За даними МОН, якщо дитина навчалася в іноземному навчальному закладі і має документи з оцінками, українська школа має автоматично прийняти ці результати з перезарахуванням за шкалою, затвердженою Міністерством.

Результати неформальної освіти можуть визнаватися або через загальне оцінювання, або за результатами перезарахування оцінок із українознавчих предметів, якщо освітній осередок зареєстрований у відповідному реєстрі.

Подати заявку на внесення до реєстру освітніх осередків можна буде з осені 2025 року через сайт МОН. Алгоритм подачі та критерії визнання оприлюднять додатково.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство освіти затвердило розширену шкалу для перезарахування оцінок учнів із закордонних шкіл у 12-бальну українську систему. Шкала охоплює 26 країн і спрощує визнання іноземних документів, зменшуючи потребу в додатковому оцінюванні та забезпечуючи об’єктивність при вступі до українських шкіл.

Також ми розповідали, що в українських школах вистачає місць для дітей, які повертаються з-за кордону. Заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова запевнила, що дітей приймають до шкіл, крім випадків конкурсного відбору у профільні заклади. Інформація про вільні місця має бути відкритою. Наразі за кордоном перебуває понад 2 млн українських дітей шкільного віку, але їхня кількість поступово зменшується.

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