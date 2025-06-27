Кабмин упростил признание школьных оценок детей, которые учатся за границей

Кабинет Министров Украины принял новый Порядок, регулирующий признание результатов обучения украинских учеников, обучающихся в зарубежных школах, а также в субботних и воскресных образовательных центрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua .

Документ предусматривает создание официального реестра украинских образовательных центров за рубежом, которые пройдут верификацию. После этого результаты обучения, полученные в таких центрах, будут официально признавать в Украине без дополнительного оценивания.

По данным МОН, если ребенок учился в иностранном учебном заведении и имеет документы с оценками, украинская школа должна автоматически принять эти результаты с перезачетом по шкале, утвержденной Министерством.

Результаты неформального образования могут признаваться или через общее оценивание, или по результатам перезачета оценок по украиноведческим предметам, если образовательный центр зарегистрирован в соответствующем реестре.

Подать заявку на внесение в реестр образовательных центров можно будет с осени 2025 года через сайт МОН. Алгоритм подачи и критерии признания обнародуют дополнительно.