Кабмин упростил признание школьных оценок детей, которые учатся за границей
Кабинет Министров Украины принял новый Порядок, регулирующий признание результатов обучения украинских учеников, обучающихся в зарубежных школах, а также в субботних и воскресных образовательных центрах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.
Документ предусматривает создание официального реестра украинских образовательных центров за рубежом, которые пройдут верификацию. После этого результаты обучения, полученные в таких центрах, будут официально признавать в Украине без дополнительного оценивания.
По данным МОН, если ребенок учился в иностранном учебном заведении и имеет документы с оценками, украинская школа должна автоматически принять эти результаты с перезачетом по шкале, утвержденной Министерством.
Результаты неформального образования могут признаваться или через общее оценивание, или по результатам перезачета оценок по украиноведческим предметам, если образовательный центр зарегистрирован в соответствующем реестре.
Подать заявку на внесение в реестр образовательных центров можно будет с осени 2025 года через сайт МОН. Алгоритм подачи и критерии признания обнародуют дополнительно.
Ранее РБК-Украина писало, что Министерство образования утвердило расширенную шкалу для перезачета оценок учеников из зарубежных школ в 12-балльную украинскую систему. Шкала охватывает 26 стран и упрощает признание иностранных документов, уменьшая потребность в дополнительном оценивании и обеспечивая объективность при поступлении в украинские школы.
Также мы рассказывали, что в украинских школах хватает мест для детей, которые возвращаются из-за границы. Заместитель министра образования Надежда Кузьмичева заверила, что детей принимают в школы, кроме случаев конкурсного отбора в профильные учреждения. Информация о свободных местах должна быть открытой. Сейчас за рубежом находится более 2 млн украинских детей школьного возраста, но их количество постепенно уменьшается.
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