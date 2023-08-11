Кабмін спростив імпорт комплектуючих для військової техніки: що змінилось

Уряд під час засідання ухвалив рішення щодо спрощення процедури постачання в Україну компонентів військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
Як пише пресслужба, йдеться про імпорт спеціально призначених, чи модифікованих до військового використання компонентів.
За словами першого віцепрем'єр-міністра України - міністр економіки України Юлії Свириденко, до переліку товарів, які можуть імпортуватись без дозволу Держекспортконтролю додаються:
Спрощення процесу посилить спроможності швидко відновлювати військову техніку.
Свириденко додала, що дозвільний порядок зберігається для імпорту товарів, про міжнародні передачі яких Україною подається звітність до міжнародних організацій. Зокрема йдеться й про товари, які можуть бути використані у терористичних цілях та обіг яких обмежений законодавством.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що необхідно знати про транзит, імпорт та тимчасове ввезення автомобіля в Україну.
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