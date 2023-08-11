Кабмин упростил импорт комплектующих для военной техники: что изменилось

Правительство во время заседания приняло решение об упрощении процедуры поставки в Украину компонентов военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Свириденко добавила, что разрешительный порядок сохраняется для импорта товаров, о международных передачах которых Украиной подается отчетность в международные организации. В частности речь идет и о товарах, которые могут быть использованы в террористических целях и оборот которых ограничен законодательством.

По словам первого вице-премьер-министра Украины - министр экономики Украины Юлии Свириденко, в перечень товаров, которые могут импортироваться без разрешения Госэкспортконтроля добавляются:

Как пишет пресс-служба, речь идет об импорте специально предназначенных или модифицированных для военного использования компонентов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что необходимо знать о транзите, импорте и временном ввозе автомобиля в Украину.

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