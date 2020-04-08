Кабмин создал Совет экономического развития

Кабминет министров поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединяет усилия государственной власти и экспертной среды. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, в экономический совет войдут ведущие специалисты и ученые.

"Задачей этого органа будет наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития", - сообщил глава правительства.

Возглавит Совет экономического развития сам Шмыгаль. Его заместителем станет министр развития экономики.

Напомним, ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что пандемия коронавируса, которая спровоцировала смену трендов развития мировой экономики, а также карантин, будут иметь серьезные последствия для экономики Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что, согласно измененному макропрогнозу, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.