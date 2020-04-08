Кабмін створив Раду економічного розвитку

Кабмінет міністів підтримав створення Ради з питань економічного розвитку України, яка об'єднає зусилля державної влади та експертного середовища. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, до економічної ради увійдуть провідні фахівці та науковці.

"Завданням цього органу буде напрацювання механізмів розв'язання проблемних питань у сфері економіки та створення сприятливих умов для її розвитку", - повідомив голова уряду.

Очолить Раду економічного розвитку сам Шмигаль. Його заступником стане міністр розвитку економіки.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявили, що пандемія коронавірусу, яка спровокувала зміни трендів розвитку світової економіки, а також карантин, матимуть серйозні наслідки для економіки України.

Також РБК-Україна повідомляло, що, згідно зі зміненим макропрогнозом, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.