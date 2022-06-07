Кабмин создал штаб по отопительному сезону. Будет "самым сложным в истории"

"Этой весной нам все-таки удалось успешно провести самую сложную в истории страны посевную кампанию. Были полностью перестроены логистические маршруты. Теперь нужно готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, который ожидает нас этой зимой", - отметил премьер Денис Шмыгаль.

Штаб возглавит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Задачи - сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. В штаб войдут местные власти, поставщики тепла, регулятор и представители "Нафтогаза Украины".

"Убытки энергетической инфраструктуры и энергетиков уже достигли десятков миллиардов гривен. В этих условиях правительство делает все, чтобы этой зимой все украинцы были со светом и теплом. Ремонты и модернизация оборудования и сетей - это сейчас ключевая задача, которую должны совместно выполнить правительство, местные власти и бизнес", - добавил Шмыгаль.