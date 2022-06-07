RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кабмін створив штаб з опалювального сезону. Буде "найскладнішим в історії"

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів України створив штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23 років під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Цієї весни нам все-таки вдалося успішно провести найскладнішу в історії країни посівну кампанію. Були повністю перебудовані логістичні маршрути. Тепер потрібно готуватися до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує нас цієї зими", - зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

Штаб очолить міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Завдання - збалансування енергосистеми, ремонти та оперативне вирішення проблем. До штабу увійдуть місцева влада, постачальники тепла, регулятор і представники "Нафтогазу України".

"Збитки енергетичної інфраструктури та енергетиків вже досягли десятків мільярдів гривень. У цих умовах уряд робить все, щоб цієї зими всі українці були зі світлом і теплом. Ремонти і модернізація обладнання та мереж - це зараз ключове завдання, яке повинні спільно виконати уряд, місцева влада і бізнес", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на час воєнного стану в Україні будуть заморожені всі комунальні тарифи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниДенис ШмигальОпалювальный сезон