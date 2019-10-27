В правительстве рассказали о поисках уполномоченного по украинскому языку

Фото: Владимир Бородянский (facebook.com/borodyanskiy)

Министр культуры считает, что обязанности уполномоченного нужно расширить

Правительство продолжает поиски кандидата на должность уполномоченного по вопросам защиты украинского языка. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Радио Свобода".

По его словам, ищут кандидата, который сможет выполнять возложенные на него функции, прописанные в принятые парламентом законе.

"Я ищу человека, который будет заниматься не только... Должность называется "Уполномоченный по защите украинского языка". И прописано в законе, что он должен делать. И в законе это направлено больше, как действительно защита", - сказал Бородянский.

Министр считает, что будущему кандидату нужно функцию защиты расширить.

"Это должны быть не только защита, но и адвокация, популяризация украинского языка", - добавил Бородянский, подчеркнув, что общается с "большим кругом людей, которые могли бы этим заниматься".

Напомним, в Украину прибыла Венецианская комиссия, чтобы оценить языковой закон. Результатом визита экспертов должна стать подготовка заключения комиссии по имплементации языкового закона. Соответствующее заключение комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

Отметим, 25 апреля 2019 Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За проголосовали 278 парламентариев. Уже 15 мая пятый президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон. Он вступил в силу 16 июля 2019 года.

В документе указано, что в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу - 16 октября 2019 - необходимо назначить уполномоченного по защите государственного языка. Также на рассмотрение парламента должен быть внесен законопроект об изменениях в госбюджет на текущий год для обеспечения деятельности Национальной комиссии по стандартам государственного языка и уполномоченного по защите государственного языка.