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Кабмін створив Нацкомісію зі стандартів державної мови

Новини » Політика     06.11.2019 - 12:36
Кабмін створив Нацкомісію зі стандартів державної мови
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення уряд прийняв у ході сьогоднішнього засідання

Кабінет міністрів України створив Національну комісію зі стандартів державної мови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram- канал депутата Верховної ради Олексія Гончаренка.

Відповідне рішення уряд прийняв у ході свого засідання у середу.

"Національна комісія буде мати статус органу центральної виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет міністрів України через міністра освіти і науки", - сказано у повідомленні.

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