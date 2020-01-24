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Кабмин создал группу для преодоления последствий изменения климата

Новости » Политика     24.01.2020 - 13:55
Кабмин создал группу для преодоления последствий изменения климата
Фото: заседание правительства (Виталий Носач/РБК-Украина)

Группу возглавит вице-премьер Кулеба

Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кабмина Алексея Гончарука.

По его словам, группа будет нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения.

"Правительство создало межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата. Ее цель - охрана здоровья и благосостояния граждан от рисков и последствий изменения климата. Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения", - указано в сообщении.

По словам Гончарука, в следующий вторник в Брюсселе во время шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС будет обсуждаться вопрос сотрудничества по Европейской зеленой соглашением.

"Украина хочет присоединиться к Соглашению на этапе формирования задач как полноценный игрок. Группу возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба", - добавил глава правительства.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель на форуме в Давосе заявила, что считает борьбу с изменением климата вопросом выживания.

Как писало РБК-Украина, в конце 2019 подавляющее большинство украинский (84%) считали, что на Земле происходит глобальное изменение климата, тогда как противоположного мнения придерживается лишь 9% опрошенных.

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