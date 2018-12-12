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Кабмин создал комиссию для подготовки претензии к РФ за агрессию

Новости » Политика    12.12.2018 - 14:33
Кабмин создал комиссию для подготовки претензии к РФ за агрессию
Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Комиссию возглавила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе

Кабинет министров сформировал межведомственную комиссию по вопросам подготовки консолидированной претензии к Российской Федерации за агрессию против Украины. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что комиссию возглавила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. В состав комиссии также войдут заместители министров по вопросам оккупированных территорий и иностранных дел.

Предполагается, что комиссия будет координировать действия органов власти при обобщении позиции и подготовке консолидированной претензии к Российской Федерации, анализировать состояние прав человека на оккупированных территориях.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в понедельник президент Петр Порошенко потребовал от правительства создать межведомственный орган для подготовки претензии к РФ. По его мнению, особый статус и специальные функции такой комиссии позволят эффективно защищать национальные интересы Украины.

Отметим, сегодня вступил в силу закон о прекращении договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года.

 

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