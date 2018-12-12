Кабмін створив комісію для підготовки претензії до РФ за агресію

Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Комісію очолила віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе

Кабінет міністрів зформував міжвідомчу комісію з питань підготовки консолідованої претензії до Російської Федерації за агресію проти України. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що комісію очолила віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. До складу комісії також увійдуть заступники міністрів з питань окупованих територій і закордонних справ.

Передбачається, що комісія буде координувати дії органів влади при узагальненні позиції і підготовці консолідованої претензії до Російської Федерації, аналізувати стан прав людини на окупованих територіях.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в понеділок президент Петро Порошенко вимагав від уряду створити міжвідомчий орган для підготовки претензії до РФ. На його думку, особливий статус та спеціальні функції такої комісії дозволять ефективно захищати національні інтереси України.

Відзначимо, сьогодні набув чинності закон про припинення договору про дружбу з Росією з 1 квітня 2019 року.