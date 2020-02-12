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Кабмін створив агентство для управління держборгом

Новини » Політика     12.02.2020 - 12:07
Кабмін створив агентство для управління держборгом
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін намагається скоротити витрати на обслуговування держборгу

Кабінет міністрів України створив Боргове агентство для ефективного управління державним боргом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, тільки за 2019 рік успішна реалізація Середньострокової стратегії управління держборгом дозволила заощадити близько 19 млрд гривень на обслуговування державного боргу.

"Ще кращих результатів очікуємо завдяки запуску Боргового агентства, яке буде максимально оперативно та ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом", - зазначив Гончарук.

Він також зазначив, що Боргове агентство є умовою виконання Плану дій уряду по скороченню витрат платників податків на обслуговування боргів. Схожа модель успішно працює в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині та Швеції.

Нагадаємо, Верховна рада України рада підтримала створення Боргового агентства в листопаді 2019 року.

Раніше стало відомо, що Україна за рік збільшила держборг на 6 млрд доларів.

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