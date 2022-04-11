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Кабмин создает совет по логистике в сельском хозяйстве

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Киев, Понедельник 11 апреля 2022 07:43
Кабмин создает совет по логистике в сельском хозяйстве Сбор урожая (Фото: growhow.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Специализированный Координационный совет под председательством министра аграрной политики и продовольствия должен оперативно решать проблемные вопросы в сфере развития транзитного потенциала и логистики продукции сельского хозяйства в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины. Совет должен содействовать координации между министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, местными администрациями в сфере развития транзитного потенциала и логистики, контролировать и способствовать экспорту продукции отрасли и пр.

Напомним, что вступил в силу закон о продовольственной безопасности. Он направлен на быстрое привлечение сельскохозяйственных земель страны в производство аграрной продукции в условиях военного положения.

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Кабинет Министров Украины
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