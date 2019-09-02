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Кабмін повідомив про перші перемоги в боротьбі з рейдерством

Новини » Політика    02.09.2019 - 10:07
Кабмін повідомив про перші перемоги в боротьбі з рейдерством
Фото: Дмитро Дубілет (facebook.com/dubilet)

Подавати скарги в Антирейдерську комісію тепер можна онлайн

В Україні з'явилася можливість подавати скарги в Антирейдерську комісію в електронній формі, а також відкриті дані про юросіб стали публікуватися щодня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабміну Дмитра Дубілета Facebook.

За словами міністра, Україна здобула перші невеликі перемоги в боротьбі з рейдерством. Зокрема, тепер відкриті дані про юридичних осіб (ЄДР) почали публікуватися щодня, а не щотижня.

"Рейдерство часто виражається в тому, що у компанії раптом помінялися власника або директори, в той час як реальні власники про це нічого не знають. І якщо раніше жертва рейдерства міг дізнатися про несподівані зміни у своїй компанії з запізненням до тижня (за цей час компанію можуть "віджати" ще більше - забрати активи, перепродати і т. д.), то тепер затримка до одного дня", - розповів Дубілет.

Також з'явилася можливість подавати скарги в Антирейдерську комісію в електронній формі через iGov, що дозволить більш оперативно реагувати на дії шахраїв.

"Раніше, щоб подати скаргу, вам потрібно було, по-перше, найняти юристів, які підготують для вас великий пакет документів (і навіть з цим половина заявок відхилялася з формальних причин). Більш того, поки ці документи доходили до комісії через ланцюжок канцелярій, могло пройти 2 тижні. Ми ж створили на iGov форму, яку майже неможливо заповнити так, щоб її відхилили за формальними ознаками. Більш того, вона поступає у роботу комісії миттєво", - повідомив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у ВР заявив, що боротьба з рейдерством є пріоритетним для уряду.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 вересня Кабінет міністрів проведе своє перше засідання. Перед засіданням пройде зустріч керівництва Кабміну з президентом України Володимиром Зеленським.

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