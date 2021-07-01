Кабмин сократит предельную численность госслужащих за счет ликвидации вакантных должностей

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ необходим из-за практики сохранения значительного количества вакансий в штатном расписании в пределах предельной численности для дальнейшего использования экономии фонда оплаты труда. По данным НАДС в течение 2017-2020 годов выявлено более 30 тысяч вакансий.

"Это приводит к возникновению более 6 млрд грн экономии фонда оплаты труда в целом. Этот фонд используется для установления чрезмерных и необоснованных надбавок, что приводит к значительному дисбалансу в оплате труда", - говорится в документе.

По состоянию на 31 декабря 2020 года общая (штатная) численность должностей государственной службы составила 229,6 тыс. должностей, фактическая численность работающих государственных служащих составила 182,9 тыс. государственных служащих или примерно 80% от общей численности должностей, численность вакантных должностей составляла 46,6 тыс. должностей.

Документом предлагается сократить предельную численность государственных органов за счет вакансий, которые составляют более 30% от предельной численности. Подход предусматривает установление предельной численности работников на уровне их фактической численности по состоянию на 1 апреля 2021 года увеличенной на 10% от их предельной численности.