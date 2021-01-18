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Кабмин планирует повысить зарплаты работникам органов местного самоуправления

Киев, Понедельник 18 января 2021 13:12
Кабмин планирует повысить зарплаты работникам органов местного самоуправления
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует внести изменения в постановление об условиях оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти (от 9 марта 2006 года № 268). Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Проектом постановления предполагается пересмотреть самые низкие размеры должностных окладов должностных лиц органов местного самоуправления (ведущему специалисту, специалисту I категории, специалисту II категории и специалисту) областного и районного уровня. Повышение произойдет исходя из условий оплаты труда, установленных для государственных служащих соответствующих категорий и должностей.

В частности, должностной оклад специалиста областного уровня увеличится до 4 670 гривен (сейчас - 4 500 гривен).

В то же время должностной оклад председателя областного совета, киевского городского головы остается на уровне 19 360 гривен.

Напомним, Кабинет министров утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен.

Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2020 года средний уровень зарплаты, который бы удовлетворил финансовые потребности работающих украинцев, составил 20,3 тысяч гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.

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