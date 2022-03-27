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Кабмин сократил срок подачи заявок на "єПідтримку". Названа дата

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Киев, Воскресенье 27 марта 2022 14:43
Кабмин сократил срок подачи заявок на "єПідтримку". Названа дата Фото: єПідтримка (itc.ua)
Автор: RBC.UA

Правительство сократило время подачи заявок на получение помощи в рамках "єПідтримки". Так заявки будут приниматься до 31 марта включительно.

Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет Министров.

Кабмин сократил срок подачи заявок на получение помощи в рамках программы "єПідтримка".

Окончательной датой подачи заявок стало 31 марта.

Отметим, что в начале марта была анонсирована материальная помощь украинцам в размере 6,5 тысяч гривен. Их могли получить жители регионов, в которых проходили боевые действия.

Отметим, что ранее Правительство выделило 10 млрд гривен для помощи переселенцам.

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