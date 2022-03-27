Кабмін скоротив термін подачі заявок на "єПідтримку". Названа дата
Фото: єПідтримка (itc.ua)
Кабінет Міністрів скоротив час подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки". Так заявки прийматимуться до 31 березня включно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет Міністрів.
Кабінет Міністрів України скоротив термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках програми "єПідтримка".
Остаточною датою подачі заявок стало 31 Березня.
Зазначимо, що на початку березня Кабмін анонсував матеріальну допомогу українцям у розмірі 6,5 тисяч гривень. Їх могли отримати жителі регіонів, в яких проходили бойові дії.
Відзначимо, що раніше Уряд виділив 10 млрд гривень для допомоги переселенцям.
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