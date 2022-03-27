ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін скоротив термін подачі заявок на "єПідтримку". Названа дата

Новость на русском →
Київ, Неділя 27 березня 2022 14:43
Кабмін скоротив термін подачі заявок на "єПідтримку". Названа дата Фото: єПідтримка (itc.ua)
Автор: RBC.UA

Кабінет Міністрів скоротив час подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки". Так заявки прийматимуться до 31 березня включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет Міністрів.

Кабінет Міністрів України скоротив термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках програми "єПідтримка".

Остаточною датою подачі заявок стало 31 Березня.

Зазначимо, що на початку березня Кабмін анонсував матеріальну допомогу українцям у розмірі 6,5 тисяч гривень. Їх могли отримати жителі регіонів, в яких проходили бойові дії.

Відзначимо, що раніше Уряд виділив 10 млрд гривень для допомоги переселенцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну