Кабмин сократил расходы на субсидии в проекте госбюджета-2022

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год расходы льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планируется потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект № 6000 ).

Отметим, по состоянию на сегодня в госбюджете на 2021 год расходы на субсидии предусмотрены на уровне 35,2 млрд гривен.

Однако Кабинет министров планирует просить Верховную раду увеличить расходы на 12 млрд гривен из-за того, что деньги почти все потрачены.

Напомним, Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона О государственном бюджете на 2022 год.