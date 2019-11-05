Кабмин сократил расходы на субсидии в проекте госбюджета-2020

Кабинет министров ко второму чтению сохранил сумму расходов на выплату льгот и жилищных субсидий на уровне 48 млрд грн, что 7 млрд грн меньше, чем в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные проекта государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению, представленные сегодня правительством.

В то же время министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила, что плановых расходов хватит на выплаты всем, кому требуется субсидия.

"Этот вид помощи зависит от доходов и материального положения людей. И мы не изменяли абсолютно никаких критериев", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год к первом чтению на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме было предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Напомним, в госбюджете-2019 предусмотрено снижение расходов на субвенцию местным бюджетам для выплаты жилищных субсидий. Правительство решило урезать эту статью расходов почти на 16 млрд грн до 55,05 млрд грн.