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Кабмін скоротив витрати на субсидії в проекті держбюджету-2020

Новини » Економіка   

Уряд не став збільшувати суму витрат порівняно з першим читанням

Кабінет міністрів до другого читання зберіг суму витрат на виплату пільг і житлових субсидій на рівні 48 млрд грн, що на 7 млрд грн менше, ніж у 2019 році. Про це свідчать дані проекту державного бюджету на 2020 рік до другого читання, представлені сьогодні урядом.

У той же час міністр соціальної політики України Юлія Соколовська заявила, що планових витрат вистачить на виплати всім, кому потрібна субсидія.

"Цей вид допомоги залежить від доходів та матеріального стану людей. І ми не змінювали абсолютно ніяких критеріїв", - сказала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік до першого читання на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі було передбачено 47,6 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, в держбюджеті-2019 передбачено зниження витрат на субвенцію місцевим бюджетам для виплати житлових субсидій. Уряд вирішило скоротити цю статтю витрат майже на 16 млрд грн до 55,05 млрд грн.

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