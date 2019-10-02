Кабмін скоротив кількість митниць

Фото: Максим Нефьодов (facebook.com/max.nefyodov)

Кабмін вирішив ліквідувати 10 митниць

Кабінет міністрів затвердив регіональну структуру Державної митної служби України, скоротивши кількість митниць до 16 з 26. Про це повідомив голова митного відомства Максим Нефьодов Facebook.

За його словами, ці зміни покладуть початок боротьби з "феодалізмом", коли кожна митниця являє собою "окреме князівство", а також дозволять заощадити на адміністративних витратах.

Крім того, Нефьодов наголосив, що оптимізація регіональної структури Держмитслужби дозволить скоротити для істотної кількості митних постів відстань до центру.

"Наприклад, зі Слов'янська зараз до керівництва - 248 кілометрів. Буде 129 кілометрів", - написав Нефьодов.

Він також повідомив, що буде створена Координаційно-моніторингова митниця, де митники будуть виконувати функції нагляду.

"Це проміжна структура, на якій ми відпрацюємо етапи шляху, який треба буде пройти наступного року для переходу на єдину юридичну особу. Наступні кроки - призначення в.о. керівників митниць, реєстрація юридичних осіб, початок переведення людей в регіонах", - резюмував Нефьодов.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив створення територіальних органів Державної митної служби. Постановою передбачено створити митниці Держмитслужби та реорганізувати митниці Державної фіскальної служби шляхом їх приєднання до нових митниць Держмитслужби.

РБК-Україна повідомляло раніше, що з 1 листопада цього року Кабінет міністрів України планує запустити роботу нової митниці. В цілому, уряду необхідно ще кілька місяців для завершення перезавантаження митниці зокрема і влади в цілому.