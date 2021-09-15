Безработным в Украине хотят выделять деньги на открытие бизнеса
Правительство согласовало законопроект об изменениях в реформировании службы занятости и соцстрахования на случай безработицы. Документ должна рассмотреть Верховная рада.
Изменения, которые предлагаются в законопроекте:
- ввести предоставление финансовой помощи для начала предпринимательской деятельности;
- ослабление санкций по отношению к безработным за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин;
- финансирование общественных работ и отмена временных работ, не способствующих мотивации к труду;
- подбор подходящей работы для безработного (учесть транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы).