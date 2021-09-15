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Безработным в Украине хотят выделять деньги на открытие бизнеса

Автор: Инна Собора

Правительство согласовало законопроект об изменениях в реформировании службы занятости и соцстрахования на случай безработицы. Документ должна рассмотреть Верховная рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.

Изменения, которые предлагаются в законопроекте:

  • ввести предоставление финансовой помощи для начала предпринимательской деятельности;
  • ослабление санкций по отношению к безработным за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин;
  • финансирование общественных работ и отмена временных работ, не способствующих мотивации к труду;
  • подбор подходящей работы для безработного (учесть транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы).
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