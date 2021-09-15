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Безробітним в Україні хочуть виділяти гроші на відкриття бізнесу

Автор: Инна Собора

Уряд погодив законопроект про зміни у реформуванні служби зайнятості і соцстрахування на випадок безробіття. Документ має розглянути Верховна рада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.

Зміни, які пропонуються в законопроекті:

  • запровадити надання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності;
  • послаблення санкцій до безробітних за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин;
  • фінансування громадських робіт та скасування тимчасових робіт, що не сприяють мотивації до праці;
  • підбір підходящої роботи для безробітного (врахувати транспортну доступність, розмір заробітної плати залежно від тривалості безробіття).
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