Безробітним в Україні хочуть виділяти гроші на відкриття бізнесу
Уряд погодив законопроект про зміни у реформуванні служби зайнятості і соцстрахування на випадок безробіття. Документ має розглянути Верховна рада.
Зміни, які пропонуються в законопроекті:
- запровадити надання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності;
- послаблення санкцій до безробітних за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин;
- фінансування громадських робіт та скасування тимчасових робіт, що не сприяють мотивації до праці;
- підбір підходящої роботи для безробітного (врахувати транспортну доступність, розмір заробітної плати залежно від тривалості безробіття).