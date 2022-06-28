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Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА

Фото: глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута (khoda gov)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности руководителя Херсонской областной государственной администрации (ОГА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Согласовано увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской областной государственной администрации", - подчеркнул он.

Отметим, Лагута занимал эту должность с октября 2021 года.

Кроме того, на заседании правительства согласовано увольнение Дмитрия Сеника с должности замминистра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а также назначение Игоря Дегнеры главой Государственной службы Украины по вопросам труда.

Напомним, ранее сообщалось о похищении мэра Херсона Игоря Колыхаева, который оставался в оккупированном городе.

Также стали известны некоторые подробности похищения.

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Кабинет Министров УкраиныХерсонская ОГА