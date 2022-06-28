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Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА

Фото: голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута (khoda gov)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів України погодив звільнення Геннадія Лагути з посади керівника Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Погоджено звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації", - підкреслив він.

Зазначимо, Лагута обіймав цю посаду з жовтня 2021 року.

Крім того, на засіданні уряду погоджено звільнення Дмитра Сеника з посади заступника міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, а також призначення Ігоря Дегнери головою Державної служби України з питань праці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва, який залишався в окупованому місті.

Також стали відомі деякі подробиці викрадення.

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