Кабмин согласовал сроки переписи населения

Кабинет минстр Украины согласовал сроки проведения всеукраинской переписи населения. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Офиса омбудсмена Украины в Facebook.

Как сообщается, недавно состоялась рабочая встреча представителя уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями Госслужбы статистики. Во время встречи стороны согласовали сроки проведения переписи.

Так, всеукраинская перепись населения состоится в течение ноября и декабря 2020 года.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что в правительстве рассматривают возможность проведения переписи населения Украины в 2020 году. Он отмечал, что Кабмин планирует провести перепись населения с помощью онлайн-инструментов.

Кроме того, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщал, что стоимость переписи населения в следующем году составит 5 млрд гривен. Он считал целесообразным сделать электронную перепись населения и использовать для этого смартфоны.