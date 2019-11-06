Кабмін узгодив терміни перепису населення

Кабінет мінстрів України погодив терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу омбудсмена України в Facebook.

Як повідомляється, нещодавно відлудася робоча зустріч представника уповноваженого у сфері захисту персональних даних Миколи Смука з представниками Держслужби статистики. Під час зустрічі сторони узгодили терміни проведення перепису.

Так, всеукраїнський перепис населення відбудеться впродовж листопада та грудня 2020 року.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що в уряді розглядають можливість проведення перепису населення України в 2020 році. Він зазначав, що Кабмін планує провести перепис населення за допомогою онлайн-інструментів.

Крім того, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомляв, що вартість перепису населення в наступному році складе 5 млрд гривень. Він вважав за доцільне зробити електронний перепис населення і використовувати для цього смартфони.