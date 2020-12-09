Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий "Укроборонпрома"

Кабинет министров Украины согласовал передачу 18 предприятий "Укроборонпрома" на приватизацию. Их передали Фонду государственного имущества.
Соответствующее решение принято на заседании правительства.
В пояснительной записке говорится, что приватизация этих объектов необходима для совершенствования системы управления ОПК. Эти предприятия не задействованы в выполнении Государственного оборонного заказа, а также не включены в кооперационные цепочки по производству вооружений и военной техники.
Общая стоимость активов этих объектов составляет 280 млн гривен. В сферу управления Фонда госимущества для последующей приватизации передаются:
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171 Черниговский ремонтный завод
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Ровенский автомобильный ремонтный завод
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НИИ "Буран"
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Винницкий авиационный завод - ВИАЗ
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Специальное конструкторское бюро "Молния"
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Украинский радиотехнический институт
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Закарпатское вертолетное производственное объединение
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"Укроборонлизинг"
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Центральное конструкторское бюро "Изумруд"
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Ивано-Франковский котельно-сварочный завод
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Харьковский завод транспортного оборудования
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Запорожский автомобильный ремонтный завод
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Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт
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Центральный НИИ навигации и управления
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Завод "Квант"
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Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения
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"Укроборонресурсы"
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Херсонский завод "Судмаш"
Фото: перечень объектов для приватизации
Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" прекратит свое существование в следующем году. Его намерены разделить на несколько холдинговых компаний.
На прошлой неделе экс-главу Херсонской ОГА Юрия Гусева назначили директором "Укроборонпрома".