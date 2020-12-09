Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий "Укроборонпрома"

Кабинет министров Украины согласовал передачу 18 предприятий "Укроборонпрома" на приватизацию. Их передали Фонду государственного имущества.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

В пояснительной записке говорится, что приватизация этих объектов необходима для совершенствования системы управления ОПК. Эти предприятия не задействованы в выполнении Государственного оборонного заказа, а также не включены в кооперационные цепочки по производству вооружений и военной техники.

Общая стоимость активов этих объектов составляет 280 млн гривен. В сферу управления Фонда госимущества для последующей приватизации передаются:

171 Черниговский ремонтный завод Ровенский автомобильный ремонтный завод НИИ "Буран" Винницкий авиационный завод - ВИАЗ Специальное конструкторское бюро "Молния" Украинский радиотехнический институт Закарпатское вертолетное производственное объединение "Укроборонлизинг" Центральное конструкторское бюро "Изумруд" Ивано-Франковский котельно-сварочный завод Харьковский завод транспортного оборудования Запорожский автомобильный ремонтный завод Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт Центральный НИИ навигации и управления Завод "Квант" Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения "Укроборонресурсы" Херсонский завод "Судмаш"

Фото: перечень объектов для приватизации

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" прекратит свое существование в следующем году. Его намерены разделить на несколько холдинговых компаний.

На прошлой неделе экс-главу Херсонской ОГА Юрия Гусева назначили директором "Укроборонпрома".