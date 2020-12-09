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Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий "Укроборонпрома"

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины согласовал передачу 18 предприятий "Укроборонпрома" на приватизацию. Их передали Фонду государственного имущества.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

В пояснительной записке говорится, что приватизация этих объектов необходима для совершенствования системы управления ОПК. Эти предприятия не задействованы в выполнении Государственного оборонного заказа, а также не включены в кооперационные цепочки по производству вооружений и военной техники.

Общая стоимость активов этих объектов составляет 280 млн гривен. В сферу управления Фонда госимущества для последующей приватизации передаются:

171 Черниговский ремонтный завод

Ровенский автомобильный ремонтный завод

НИИ "Буран"

Винницкий авиационный завод - ВИАЗ

Специальное конструкторское бюро "Молния"

Украинский радиотехнический институт

Закарпатское вертолетное производственное объединение

"Укроборонлизинг"

Центральное конструкторское бюро "Изумруд"

Ивано-Франковский котельно-сварочный завод

Харьковский завод транспортного оборудования

Запорожский автомобильный ремонтный завод

Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт

Центральный НИИ навигации и управления

Завод "Квант"

Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения

"Укроборонресурсы"

Херсонский завод "Судмаш"

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Фото: перечень объектов для приватизации

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" прекратит свое существование в следующем году. Его намерены разделить на несколько холдинговых компаний.

На прошлой неделе экс-главу Херсонской ОГА Юрия Гусева назначили директором "Укроборонпрома".

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