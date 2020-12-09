Кабмін погодив приватизацію 18 підприємств "Укроборонпрому"

Кабінет міністрів України погодив передачу 18 підприємств "Укроборонпрому" на приватизацію. Їх передали Фонду державного майна.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.
У пояснювальній записці говориться, що приватизація цих об'єктів необхідна для вдосконалення системи управління ОПК. Ці підприємства не задіяні у виконанні Державного оборонного замовлення, а також не включені в коопераційні ланцюжки з виробництва озброєнь і військової техніки.
Загальна вартість активів цих об'єктів становить 280 млн гривень. До сфери управління Фонду держмайна для подальшої приватизації передаються:
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171 Чернігівський ремонтний завод
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Рівненський автомобільний ремонтний завод
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НДІ "Буран"
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Вінницький авіаційний завод - ВІАЗ
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Спеціальне конструкторське бюро "Молнія"
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Український радіотехнічний інститут
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Закарпатське вертолітне виробниче об'єднання
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"Укроборонлізинг"
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Центральне конструкторське бюро "Ізумруд"
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Івано-Франківський котельно-зварювальний завод
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Харківський завод транспортного устаткування
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Запорізький автомобільний ремонтний завод
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Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут
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Центральний НДІ навігації і управління
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Завод "Квант"
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Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння
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"Укроборонресурсы"
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Херсонський завод "Судмаш"
Фото: перелік об'єктів для приватизації
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" припинить своє існування в наступному році. Його мають намір розділити на кілька холдингових компаній.
Минулого тижня екс-голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва призначили директором "Укроборонпрому".