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Кабмін погодив приватизацію 18 підприємств "Укроборонпрому"

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України погодив передачу 18 підприємств "Укроборонпрому" на приватизацію. Їх передали Фонду державного майна.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

У пояснювальній записці говориться, що приватизація цих об'єктів необхідна для вдосконалення системи управління ОПК. Ці підприємства не задіяні у виконанні Державного оборонного замовлення, а також не включені в коопераційні ланцюжки з виробництва озброєнь і військової техніки.

Загальна вартість активів цих об'єктів становить 280 млн гривень. До сфери управління Фонду держмайна для подальшої приватизації передаються:

171 Чернігівський ремонтний завод

Рівненський автомобільний ремонтний завод

НДІ "Буран"

Вінницький авіаційний завод - ВІАЗ

Спеціальне конструкторське бюро "Молнія"

Український радіотехнічний інститут

Закарпатське вертолітне виробниче об'єднання

"Укроборонлізинг"

Центральне конструкторське бюро "Ізумруд"

Івано-Франківський котельно-зварювальний завод

Харківський завод транспортного устаткування

Запорізький автомобільний ремонтний завод

Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут

Центральний НДІ навігації і управління

Завод "Квант"

Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння

"Укроборонресурсы"

Херсонський завод "Судмаш"

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Фото: перелік об'єктів для приватизації

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" припинить своє існування в наступному році. Його мають намір розділити на кілька холдингових компаній.

Минулого тижня екс-голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва призначили директором "Укроборонпрому".

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