Кабмин согласовал отстранение гендиректора "Укргаздобычи"
Кабинет министров согласовал решение правления "Нафтогаза" об отстранении от должности генерального директора "Укргаздобычи" Елены Кобец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Правительство своим распоряжением подтвердило отстранение Кобец от должности. Ее полномочия будет временно исполнять первый заместитель гендиректора "Укргаздобычи".
Кабмин предварительно согласовал решение правления НАК "Нафтогаз Украины" об отстранении генерального директора от осуществления полномочия. Обязанности руководителя госпредприятия исполнять Александр Романюк.
Ранее правительство выделило Минэкономики 1,882 млрд гривен для выплат по 6500 гривен по программе "єПідтримка". Средства поступят из резервного фонда госбюджета.
К слову, Верховная Рада получила план экономического обновления Украины от Офиса президента и Кабинета министров.
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